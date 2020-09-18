Власти США объявили Нью-Йорк городом анархии

Власти Соединенных Штатов объявили Нью-Йорк городом анархии. За неспособность контролировать протестующих и урезание средств, выделяемых полиции, город потерял деньги от федерального правительства. Об этом сообщает New York Post.

Как стало известно газете, Нью-Йорк был назван одним из трех городов, помещенных Министерством юстиции США в список «анархистских юрисдикций». Портленд, штат Орегон, и Сиэтл, штат Вашингтон, стали двумя другими городами в списке, который был одобрен генпрокурором США Уильямом Барром.

«Когда руководители штата и местные власти мешают своим собственным сотрудникам правоохранительных органов и агентствам выполнять свою работу, это подвергает опасности ни в чем не повинных граждан, которые заслуживают защиты, в том числе тех, кто пытается мирно собраться и протестовать», — сказал Барр.

Он добавил, что власти не могут допустить, чтобы «деньги налогоплательщиков растрачивались, когда безопасность граждан висит на волоске». Барр также выразил надежду, что указанные города изменят свой курс, станут серьезно относиться к выполнению основной функции правительства и начнут защищать своих граждан.