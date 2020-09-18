Цены на нефть обрушились

Падение мировых цен на нефть ускорилось на фоне опасений вокруг возможной второй волны коронавируса.

Как передает ТАСС, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 5,1% - до 40,96 долларов США за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:32 (по бакинскому времени).

В то же время стоимость нефти марки WTI снижалась на 5,9% - до 38,89 долларов США.

К 19:53 (по бакинскому времени) нефть Brent немного замедлила падение и торговалась на уровне 41,31 доллара США за баррель (-3,95%). При этом цена нефти сорта WTI находилась на отметке 39,36 долларов США за баррель, что на 4,44% ниже закрытия предыдущих торгов.

Нефтяные трейдеры опасаются, что начало "второй волны" распространения нового коронавируса может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе на спрос на сырье.