Коронавирус поможет Европе обыграть США

Пандемия коронавируса поможет экономике Европы обыграть США за счет более привлекательного госдолга, пишет CNBC. Против Америки играют слишком большие бюджетные траты.

По данным Бюджетного управления Конгресса, к концу 2020 года объем госдолга достигнет 98 процентов ВВП по сравнению с 79 процентами годом ранее. Это может оттолкнуть инвесторов, которые посчитают вложения в казначейские облигации слишком рискованными, несмотря на закрепившуюся за ними репутацию инструмента с эталонной надежностью.

По словам главного экономиста старейшего немецкого банка Berenberg Хольгера Шмидинга, из-за повышенных расходов правительства на меры по борьбе с коронавирусом госдолг США растет гораздо более высокими темпами по сравнению с аналогичными показателями в европейских странах. Из-за этого многие потенциальные покупатели могут сделать выбор в пользу европейских бумаг. Это, в свою очередь, приведет к тому, что правительства смогут привлекать заемные средства под еще более низкие проценты, хотя в настоящий момент ставки в евро уже ниже, чем в долларах.