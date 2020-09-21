Чавушоглу призвал Армению взяться за ум

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал публикацию на своей официальной странице в Twitter в связи с очередной провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

М.Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и семье шехида Мамедова Эльшана Али оглу, погибшего в результате вражеской провокации.

"Выражаю соболезнования братскому азербайджанскому народу, а также семье младшего сержанта азербайджанской армии Мамедова Эльшана Али оглу, ставшего шехидом в результате сегодняшнего вооруженного нападения Армении. Я призываю Армению наконец-то взяться за ум и положить конец агрессии. Мы всегда рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе", - написал министр.