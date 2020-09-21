Рэпер Эльмин Гулиев устроил страшную аварию в центре Москвы

После, 27-летий Гулиев расскажет, что его подрезал водитель Mercedes, в итоге сначала Infiniti начинающего артиста врезался в иномарку, а потом — в толпу пешеходов.

Не успела завершиться история с ДТП, в которое попал Михаил Ефремов, как новая страшная авария произошла в центре Москвы. На пересечении Померанцева переулка и улицы Остоженка иномарка Эльмина Гулиева, известного поклонникам как рэпер Эллей, вылетела на тротуар и буквально впечатала пешеходов в здание, пишут российские СМИ.

«Я ехал по главной прямо, а машина выезжала на главную. Я не успел остановиться, уходил от удара и въехал в людей. Второй водитель — взрослый мужчина, он говорит, что ехал на зеленый и не виноват», — заявил Гулиев изданию «Подъем».

Рэпер говорит, что готов оказать финансовую помощь всем пострадавшим. Но пока об этом говорить рано. Одна пострадавшая — 49-летняя женщина в очень тяжелом состоянии, у нее открытый перелом ноги. У второй — 25-летней девушки — перелом таза и сотрясение мозга, а третий пострадавший — мужчина 35 лет, у него переломы ребер, позвоночника.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, выясняют кто прав, а кто виноват. На многие вопросы сможет ответить видео с камер наблюдения.

А вот в московском Департаменте транспорта уже сделали первые выводы. В Telegram ведомства сообщается, что водитель «Инфинити» двигался на красный свет.

Водитель Merсedes тоже настаивает, что певец нарушил правила дорожного движения и ехал с серьезным превышением скорости, по его оценкам примерно 100-120 км/час.

«Ну как я успел среагировать? Видите, как я успел… Он быстро ехал, я выезжаю оттуда, и уже машина. Ехал на зеленый, шесть секунд горел, свидетели все видели, машину откинуло от удара, та улетела», — сказал он 5-tv.ru.