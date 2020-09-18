Минобороны Турции: «Армения должна перестать играть с огнем!»
Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением о гибели военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана в результате вражеской провокации в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы.
В сообщении ведомства на официальной странице в Twitter говорится:
"Армения, незаконно оккупировавшая Карабах, и сейчас, нарушив режим прекращения огня в Товузском районе, сделала шехидом героического азербайджанского солдата. Мы молим Аллаха об упокоении души шехида и выражаем соболезнования азербайджанскому народу. Армения должна немедленно прекратить играть с огнем!".