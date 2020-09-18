Трамп отказался отвечать на вопрос о Навальном

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста об инциденте с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Американского лидера спросили о том, «кто отравил Навального». «Мы поговорим об этом в другой раз», — пообещал вернуться к этой теме Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обязательно отреагирует на ситуацию с Навальным, как только будут известны все факты произошедшего. США дожидаются результатов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).