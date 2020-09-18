США создают коалицию против «Северного потока-2»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о планах создать коалицию, которая противодействовала бы завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Господин Помпео объявил об этом в интервью немецкому изданию Bild, но не уточнил, какого характера будет коалиция и кто в нее может вступить.

«Мы надеемся, что "Северный поток-2" не будет завершен, и работаем над тем, чтобы создать коалицию для его предотвращения. Мы надеемся, что правительство Германии взглянет на ситуацию с этой стороны, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые несет за собой зависимость от российского газа»,— сказал госсекретарь.

Госсекретарь США отдельно отметил, что газопровод угрожает не только Европе, но и Украине. «И я знаю, что многих немцев это глубоко волнует», — сказал господин Помпео.