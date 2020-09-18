Помпео раскритиковал сделку с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является опасным, а также подверг критике действия правительства Германии в этом контексте. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью немецкой газете Bild, которое опубликовали в понедельник вечером.

"На протяжении нескольких лет есть различия во мнениях относительно ценности этой сделки. США расценивают ее не просто как неудачную, но и как опасную. Европейцы полагают, что важно сохранять сделку, но США выбрали другой подход", - сказал он.

По его словам, нельзя допустить, чтобы правительство в Тегеране получало деньги.

"Мы выстроим систему для обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил атомное оружие", - добавил он.