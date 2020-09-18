Хроники пандемии: в Лондоне COBRA, Мадрид ждет армию актуальный комментарий
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирает чрезвычайное заседание правительства, которое носит звонкое название COBRA. «Кобру» созывают только в случае каких-то исключительных ситуаций, например, в случае террористических атак. В этот раз причина не менее важная: в стране наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Есть нешуточная опасность, что в зиму Британия может войти с огромным числом заболевших и умерших.
Официальные данные заболевших в воскресенье, 3899 случаев, чуть меньше, чем британский рекорд за последние четыре месяца, поставленный в субботу: 4 422 случая. Ведущие ученые и медики, работающие с правительством, предупреждают, что при сохранении нынешних темпов роста, когда количество пациентов удваивается каждую неделю, уже к середине октября в Британии будут выявлять по 50 тысяч новых больных в сутки, а еще через месяц в день будет умирать около двухсот человек. От правительства требуются срочные меры, вплоть до жесткого карантина по израильскому типу, чтобы предотвратить подобное развитие ситуации.
В континентальной Европе тоже растет тревога. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обнародовал данные, которые указали на высокие показатели заболеваемости на протяжении последних двух недель в пяти странах, где число заболевших больше, чем 120 человек на сто тысяч жителей. Среди них значатся Испания, Франция, Чехия, Хорватия и Румыния.
В Мадриде, где коэффициент заражаемости почти в два раза выше, чем в среднем по Европе, власти города обратились к правительству с просьбой помочь войсками. В самые тяжелые дни первой волны эпидемии, когда число заболевших достигало 10 тысяч человек в день, армия усилила местные полицейские силы, которые обеспечивали поддержание жестких карантинных мер.
Франция сообщила о 10 569 новых случаях за сутки, что меньше субботних 13 498 заболевших, но говорить о какой-то уверенной тенденции к снижению пока не приходится.
Между тем 156 стран объединились в инициативу COVAX, которая под эгидой Всемирной организации здравоохранения организует распределение будущей вакцины против COVID-19. Стоит задача до конца 2021 года распределить два миллиарда доз таким образом, чтобы первыми были вакцинированы работники медицинской сферы, которые подвергаются наибольшей опасности, а затем 20% в каждой стране из наиболее уязвимых групп населения, независимо от уровня дохода.
Эта инициатива – разумная реакция на стремление ряда богатых стран обеспечить своим гражданам приоритетный доступ к будущей вакцине, что неизбежно делит мир на богатых и здоровых в противовес бедным и больным. Например, США вообще вышли из ВОЗ и, соответственно, в COVAX не участвуют. Похоже, пандемия и созданные ею огромные проблемы кое-чему научат человечество. В частности, не рассчитывать на богатого и успешного дядюшку Сэма. Штаты, между тем, подбираются к планке в семь миллионов заболевших и двумстам тысячам умершим, страшный показатель для самой, казалось, могущественной страны мира.