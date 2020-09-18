Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирает чрезвычайное заседание правительства, которое носит звонкое название COBRA. «Кобру» созывают только в случае каких-то исключительных ситуаций, например, в случае террористических атак. В этот раз причина не менее важная: в стране наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Есть нешуточная опасность, что в зиму Британия может войти с огромным числом заболевших и умерших.

Официальные данные заболевших в воскресенье, 3899 случаев, чуть меньше, чем британский рекорд за последние четыре месяца, поставленный в субботу: 4 422 случая. Ведущие ученые и медики, работающие с правительством, предупреждают, что при сохранении нынешних темпов роста, когда количество пациентов удваивается каждую неделю, уже к середине октября в Британии будут выявлять по 50 тысяч новых больных в сутки, а еще через месяц в день будет умирать около двухсот человек. От правительства требуются срочные меры, вплоть до жесткого карантина по израильскому типу, чтобы предотвратить подобное развитие ситуации.

В континентальной Европе тоже растет тревога. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний обнародовал данные, которые указали на высокие показатели заболеваемости на протяжении последних двух недель в пяти странах, где число заболевших больше, чем 120 человек на сто тысяч жителей. Среди них значатся Испания, Франция, Чехия, Хорватия и Румыния.

В Мадриде, где коэффициент заражаемости почти в два раза выше, чем в среднем по Европе, власти города обратились к правительству с просьбой помочь войсками. В самые тяжелые дни первой волны эпидемии, когда число заболевших достигало 10 тысяч человек в день, армия усилила местные полицейские силы, которые обеспечивали поддержание жестких карантинных мер.