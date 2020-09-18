Как утверждает руководство Muğanbank в январе 2019 года гражданка Гюляра Худиева никаких денег на депозит банка не вносила, а ее визит в учреждение был связан только с соглашением о продлении предыдущего депозита, что и было надлежащим образом оформлено. Что же касается присвоением Muğanbank 10 тысяч манатов Худиевой, то это оговор и клевета.

В письме банка говорится, что Гюляра Худиева 4 января 2016 года действительно внесла в качестве вклада на депозит 10 тысяч манатов и подписала соответствующий договор. А в январе 2019 она была приглашена в банк, чтобы продлить соглашение о депозите, срок действия которого к тому времени истекал. В тот же день Худиева сняла со своего счета в банке ранее вложенные 10 тысяч манатов и 1,5 тысячи манатов в качестве начисленных процентов к депозиту. Затем был составлен новый договор и те же 10 тысяч манатов снова были внесены в качестве вклада на депозит, а 1,5 тысячи манатов вкладчик Худиева забрала.

«Клиентка банка утверждает, что в ходе разбирательства в банке ей сказали, что она через 4 минуты после внесения депозита забрала деньги. И это действительно так: в 2019 году снятие денег с депозита и внесение их в качестве депозита по новому договору на самом деле заняло всего 4 минуты. Эти операции зафиксированы в памяти компьютера. В настоящее время в банке имеются вклады Гюляры Худиевой на общую сумму 15 тысяч манатов, которые она внесла по двум разным договорам. Это 10 тысяч манатов по продленному в 2019 году договору о депозите и 5 тысяч манатов по договору, заключенному ранее. Ее заявление о том, что в январе 2019 года она положила на счет в банке еще 10 тысяч манатов, не имеет оснований и никак не подтверждены», - заявили в Muğanbank.