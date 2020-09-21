Цены на нефть эталонных марок повышаются на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $42,03 за баррель, что на $0,59 (1,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,29 (0,74%) - до $39,6 за баррель. Октябрьский контракт истекает с закрытием торгов во вторник. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене $0,49 (1,24%) и торгуются на уровне $40,03 за баррель.

Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.