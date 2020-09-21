Нефть продолжает дорожать обновлено
Цены на нефть эталонных марок повышаются на новостях о шторме "Бета", который достиг побережья США.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $42,03 за баррель, что на $0,59 (1,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,29 (0,74%) - до $39,6 за баррель. Октябрьский контракт истекает с закрытием торгов во вторник. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене $0,49 (1,24%) и торгуются на уровне $40,03 за баррель.
Тропический шторм "Бета" в понедельник вечером обрушился на побережье штата Техас, сообщают СМИ. Как отмечает Bloomberg, шторм может достичь Луизианы. Однако ожидается, что шторм не приведет к длительным перебоям в работе буровых установок на шельфе.
* * * 10:18
Цены на нефть во вторник утром растут, восстанавливаясь после обвала в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 41,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,46%, до 39,72 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,48%, до 39,5 доллара за баррель.
Во вторник на нефтяном рынке присутствует коррекция после "распродаж" понедельника. По итогам торгов цены на "черное золото" упали на 3-4%, что было вызвано опасениями второй волны коронавируса в мире и ее влияния на спрос на сырье. Многие страны фиксируют увеличение темпов распространения нового вируса, что вынуждает правительства устанавливать очередные карантинные ограничения.