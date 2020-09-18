Минобразования о скандале с «Арсаком»

Провокационная информация о включении топонима «Арсак» в учебник 7-го класса «История Азербайджана» в последние дни распространилась в соцсетях многими непрофессионалами и людьми, не имеющими никакого отношения к истории.

Как заявили в Минобразования, на самом деле историческая правда искажается, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что Арсак (одна из 12 провинций древней Албании, которая является неотъемлемой частью истории Азербайджана) якобы принадлежала армянам. Недопустимо, чтобы исторические азербайджанские топонимы и названия исторических мест были удалены из учебников истории и из памяти подрастающего поколения.

Как доказали многие историки (М. Каланкатуклу, А.А. Бакиханов, З. Буньядов, Ф. Мамедова, Г. Гейбуллаев и др.), Арсак - это место и название, полностью принадлежавшие древнему Азербайджану. Попытки соседей-оккупантов присвоить это название, а также другие исторические места - пример исторической фальсификации.

К сожалению, многие пользовалели соцсетей перепутали изданный Министерством образования учебник для 7-го класса «История Азербайджана» с историко-информационным буклетом, выпущенным частным издательством, что привело к дезинформации. Исторические сведения, содержащиеся в учебнике для 7-го класса «История Азербайджана», были подтверждены историками со ссылкой на достоверные источники. Книга, представленная как «учебник», не просто не учебник, а анкета, опубликованная частным издательством для абитуриентов, и не имеет никакого отношения к Минобразования.