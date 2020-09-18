Задержка поездов в бакинском метро

«Из-за неисправности в схеме, обеспечивающей работу светофора, регулирующего движение поездов на участке между станциями «Нариман Нариманов» и «Улдуз», наблюдаются задержки в движении поездов Бакинского метрополитена», - сказал журналистам начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, интервал движения некоторых поездов увеличился на 2-3 минуты: «А некоторые поезда работают в соответствии с интервалом, предусмотренным графиком».