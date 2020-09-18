Закрытый из-за вспышки коронавируса рынок в Шеки снова заработал

После трехдневного закрытия из-за вспышки коронавируса вновь заработал рынок в городе Шеки. Об этом сообщает Report.

Отметим, что, несмотря на регулярные профилактические мероприятия по предотвращению распространения инфекции COVID-19, в ОАО Şəki Bazar, где совершают покупки жители города Мингячевир, Евлахского и Агдашского районов, в течение нескольких дней коронавирусом заразились 12 человек.

Учитывая, что рынок стал источником распространения вируса, Оперштаб при Кабмине решил полностью закрыть рынок с 18 сентября на три дня для проведения санитарно-эпидемиологических мер на территории рынка.