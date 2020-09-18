ФСБ задержала бизнесмена Керимова

Утром 22 сентября в Петербурге в апарт-отеле «Кристалл» в Репино оперативники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Азербайджана предпринимателя Керимова (имя и отчество не сообщаются – ред.), передает «Фонтанка».

Согласно информации издания, бизнесмен Керимов задержан по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом Петербурга по статьям 30 и 159, часть 4, УК — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело касается темы «Метростроя» и его акционера Николая Александрова, которого обвиняют в растрате на стройке бизнес-центра.

Журналистам издания стало известно, что Керимова подозревают в том, что он через свои связи пытался вмешаться в ход расследования уголовных дел в отношении Николая Александрова, который сейчас находится под домашним арестом.

Издание отмечает, что эти уголовные дела находятся в производстве Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти.