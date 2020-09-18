Минобразования о ситуации с коронавирусом в общеобразовательных учреждениях

В связи с пандемией в Азербайджане в 2020-2021 учебном году занятия ведутся как очно, так и дистанционно. Деятельность общеобразовательных учреждений в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе организована очно два раза в неделю, в других городах и регионах - три раза в неделю, в соответствии с адаптированными учебными планами.

По информации на сегодняшний день, родители 7 868 учеников (1,26 процента) из 625 394 учащихся начальных классов (I-IV классы) подписали письменный отказ от посещения их детьми школ.

Количество сотрудников общеобразовательных учреждений (учителя, технический персонал и руководство), посещающих школы с нового учебного года, составило 65 460 человек.

Температура тела всех лиц, входящих в здания школ, действующих на территории республики, ежедневно проверяется. Ученики и сотрудники школ с температурой выше 37,1 не допускаются в здания школ. По состоянию на 21 сентября 2020 года количество учеников и сотрудников, пришедших в школу с температурой выше 37,1, составляло 21 человек в Баку и 29 - в регионах.

Медицинские учреждения информируются об учениках и сотрудниках школ с высокой температурой. Ожидается, что все они пройдут соответствующие тесты на коронавирус.

По состоянию на 21 сентября 2020 года с начала учебного года у 121 человека, в том числе 95 учеников и 26 сотрудников школ, диагностирован коронавирус. Большинство этих учеников не посещали школы, так как являются учащимися старших классов. Они находились в контакте с 346 людьми.

На сегодняшний день из-за заражения коронавирусом только одна школа в стране - средняя школа села Гамгам Губинского района, в которой 8 учителей заразились вирусом, закрыта на карантин и перешла полностью на дистанционное обучение. Отсутствие социальной дистанции и несоблюдение личной гигиены, вероятно, и послужили причинами массового заражения учителей.

В связи с обнаружением коронавируса у учителей и школьников в Баку деятельность четырех классов переведена на дистанционную форму обучения. В последние дни не зарегистрировано ни одного случая заражения среди учеников внутри школ. Установлено, что заражения вирусом произошли в семьях.

Министерство образования призывает всех учащихся, родителей, учителей и техперсонал сохранять социальную дистанцию, регулярно использовать средства личной гигиены и соблюдать санитарно-гигиенические правила.