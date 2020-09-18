Тоноян и глава карабахских сепаратистов обсуждают «проблемы безопасности»
Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, министр обороны Армении и лидер карабахских сепаратистов обсудили «проблемы безопасности».
Глава сепаратистского режима в оккупированном Карабахе также подчеркнул, что «должны постоянно расширяться военные возможности Армении и Карабаха».
Накануне же состоялась встреча главы карабахских сепаратистов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.