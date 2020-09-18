Лукашенко собрался на Сахалин

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах посетить российский Дальний Восток. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, на встречах российский президент Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае: «Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время».

Лукашенко добавил, что собирается найти время для поездки с детьми в следующем году.

«Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — отметил он.