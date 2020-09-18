Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Нардаран и Забрат Сабунчинского района Баку из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 8,3 миллиона манатов.