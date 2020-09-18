Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:46

Крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет. К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований. Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.

В целом, как показал анализ ICIJ, документы идентифицируют более 2 трлн долларов в сделках между 1999 и 2017 годами, которые были помечены внутренними комплаенс - офицерами финансовых учреждений как возможное отмывание денег или другая преступная деятельность, включая 514 млрд долларов в JP Morgan и 1,3 трлн долларов в Deutsche Bank. Подробности всплывают самые пикантные. К примеру, некая Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) - в эту сумму входила плата за право поужинать с последними тремя премьер-министрами. Ее муж, 52-летний Владимир Чернухин, бывший заместитель министра финансов России и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ). Он покинул страну в 2004 году вскоре после увольнения из ВЭБ. Из утекших в прессу документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США (FinCEN) следует, что ее муж получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов. Изначально средства поступили от Сулеймана Керимова - бизнесмена, находящегося под санкциями США за близость к Кремлю и представляющего Дагестан в российском Совете Федерации.

Российский олигарх Роман Абрамович, которому принадлежит практически весь алюминий страны, как выясняется, жертвовал миллионы долларов организации, которая поддерживает строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права данные поселения считаются незаконными. В самой организации этот факт отрицать не стали: «Да, этот бизнесмен пожертвовал более пятисот миллионов долларов на поддержку здравоохранения, науки, образования и еврейских общин, потому как является преданным и щедрым сторонником Израиля». Но было бы наивным представить все так, что в отмывании денег ведущую роль играли именно российские олигархи и высокопоставленные чиновники. Чем, кстати, сейчас усиленно занимаются западные масс-медиа. Во-первых, и крупные клиенты упоминаемых в отчетах западных банков, что называется, «охулки на руку не клали», и финансовые операции по отмывке «грязных денег» крутили такие – любой стиральный агрегат обзавидуется. Ну и, во-вторых, положа руку на сердце – неужели банковские «гномы», не одну собаку съевшие на финансовых проводках, вот прямо ни разу ничего не подозревали? Да, ладно. Все всё знали – и это главный вывод, который следует сделать из этой истории с «утечкой» досье FinCEN.

Да и сама эта утечка, как думается, произошла из-за того, что у сотрудников подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями уже просто руки опускались от отчаяния – доказательств полные папки, а сделать ничего нельзя, не тот уровень, чтобы привлечь гигантов банковского бизнеса к ответственности – затянут дело на годы, откупятся штрафами. Вот и слили, в надежде, что хоть огласка и скандал акул мирового финансового океана приструнит, но это вряд ли: мир все активнее борется с отмыванием денег – но конца этой борьбе не видно, а по эффективности она все больше напоминает битву с ветряными мельницами. Более того, выскажу свое мнение, эта борьба все больше напоминает бег по замкнутому кругу: на каждое ужесточение мировые банки отвечают находкой новых дыр в законах и надзоре, и чем больше запрещающих документов – тем больше находится дыр. За приоткрытой кулисой на мгновение мелькнуло бурное движение триллионов долларов – ну а кто сомневался, что именно так все и происходит.