Кому нужны миллиарды, если их не скроешь в банке? новый поворот
Крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет. К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований.
Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.
В целом, как показал анализ ICIJ, документы идентифицируют более 2 трлн долларов в сделках между 1999 и 2017 годами, которые были помечены внутренними комплаенс - офицерами финансовых учреждений как возможное отмывание денег или другая преступная деятельность, включая 514 млрд долларов в JP Morgan и 1,3 трлн долларов в Deutsche Bank.
Подробности всплывают самые пикантные. К примеру, некая Любовь Чернухина пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) - в эту сумму входила плата за право поужинать с последними тремя премьер-министрами. Ее муж, 52-летний Владимир Чернухин, бывший заместитель министра финансов России и председатель Внешэкономбанка (ВЭБ). Он покинул страну в 2004 году вскоре после увольнения из ВЭБ.
Из утекших в прессу документов подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США (FinCEN) следует, что ее муж получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов. Изначально средства поступили от Сулеймана Керимова - бизнесмена, находящегося под санкциями США за близость к Кремлю и представляющего Дагестан в российском Совете Федерации.
Российский олигарх Роман Абрамович, которому принадлежит практически весь алюминий страны, как выясняется, жертвовал миллионы долларов организации, которая поддерживает строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Израиль считает его своей территорией, но с точки зрения международного права данные поселения считаются незаконными.
В самой организации этот факт отрицать не стали: «Да, этот бизнесмен пожертвовал более пятисот миллионов долларов на поддержку здравоохранения, науки, образования и еврейских общин, потому как является преданным и щедрым сторонником Израиля».
Но было бы наивным представить все так, что в отмывании денег ведущую роль играли именно российские олигархи и высокопоставленные чиновники. Чем, кстати, сейчас усиленно занимаются западные масс-медиа.
Во-первых, и крупные клиенты упоминаемых в отчетах западных банков, что называется, «охулки на руку не клали», и финансовые операции по отмывке «грязных денег» крутили такие – любой стиральный агрегат обзавидуется.
Ну и, во-вторых, положа руку на сердце – неужели банковские «гномы», не одну собаку съевшие на финансовых проводках, вот прямо ни разу ничего не подозревали? Да, ладно. Все всё знали – и это главный вывод, который следует сделать из этой истории с «утечкой» досье FinCEN.
Да и сама эта утечка, как думается, произошла из-за того, что у сотрудников подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями уже просто руки опускались от отчаяния – доказательств полные папки, а сделать ничего нельзя, не тот уровень, чтобы привлечь гигантов банковского бизнеса к ответственности – затянут дело на годы, откупятся штрафами.
Вот и слили, в надежде, что хоть огласка и скандал акул мирового финансового океана приструнит, но это вряд ли: мир все активнее борется с отмыванием денег – но конца этой борьбе не видно, а по эффективности она все больше напоминает битву с ветряными мельницами.
Более того, выскажу свое мнение, эта борьба все больше напоминает бег по замкнутому кругу: на каждое ужесточение мировые банки отвечают находкой новых дыр в законах и надзоре, и чем больше запрещающих документов – тем больше находится дыр. За приоткрытой кулисой на мгновение мелькнуло бурное движение триллионов долларов – ну а кто сомневался, что именно так все и происходит.
Есть еще ряд вопросов, которые возникли по данной утечке. Мог ли банк знать еще до платежа, что его клиент сомнителен; подтвердилось ли подозрение в том, что платеж нарушает закон; были ли приняты меры по итогам проверки; и если меры приняты не были, то почему?
Если они смогут доказать, что банк сознательно имел дело со злодеями либо проверял клиентов спустя рукава (но потом все же сдал куда следует), вопросы возникнут к банкам.
Если же выяснится, что власти сидели на кипе доказательств, но не пресекли преступную деятельность, объясняться придется чиновникам и следователям. Кто знает, вдруг власти санкционировали сомнительный платеж наркодельцу средней руки, чтобы в итоге поймать наркобарона? Или они потребовали от банка не закрывать счет подозрительной компании до завершения расследования?
Трудно ожидать откровений и от банков, и от правоохранительных органов о деталях и провалах их борьбы с финансированием терроризма или отмыванием денег наркокартелей. Но со стопроцентной уверенностью можно ожидать новых призывов ужесточить надзор, как это было после предыдущих утечек финансовых документов.
Конечно, можно заставить банки еще активнее проверять клиентов и сообщать хоть обо всех платежах, но главное не в этом. А в том, чтобы пролить свет на структуру собственности, спрятанной в офшорах. Именно в таких тихих гаванях постоянно живут сомнительные капиталы, а нынешнее досье — это лишь запоздалые заметки о мимолетных признаках их недавних вылазок и перемещений.