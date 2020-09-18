Эльдара Гасанова не отпустили домой новое решение суда
Суд отклонил жалобу на решение об отказе отпустить экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова под домашний арест.
По информации местных СМИ, соответствующее решение принял судья Рашад Абдулов.
Напомним, Э.Гасанов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности.
Против Э.Гасанова выдвинуты обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308-1.1 (нецелевое использование средств государственного бюджета, целевых бюджетных фондов или внебюджетных государственных фондов) Уголовного кодекса Азербайджана.
Решением Сабаильского районного суда в отношении Э.Гасанова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.