Глава российской разведки о деле Навального

По словам Нарышкина, в последнее время СВР фиксирует активные попытки некоторых стран Запада раскрутить ситуацию с Навальным и добиться блокировки газопровода в качестве наказания для России. Подобную активность глава службы назвал примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — пояснил Нарышкин.

При этом он выразил надежду, что Евросоюз в преддверии зимы все-таки будет полагаться на здравый смысл. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении "Северного потока-2" по принципу "Назло бабушке отморожу уши"», — отметил директор СВР.

Ранее в сентябре американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США создадут коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Он также отмечал, что Вашингтон может подготовить ответ на ситуацию с Навальным.