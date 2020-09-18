Что обещают синоптики на завтра
В среду, 23 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман, возможны кратковременные дожди. Будет дуть юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 19-21, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27, в горах ночью 6-11, днем 13-17 градусов тепла.
23-24 сентября на Апшеронском полуострове ожидаются комфортные температурные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.