Предсказана глобальная катастрофическая засуха

Ученые представили исследование, согласно которому южное полушарие Земли в будущем столкнется с более длительными и мощными засухами. По их оценкам, годовое количество осадков может снизиться на 30 процентов по сравнению с нынешним уровнем. Пресс-релиз статьи, напечатанной в журнале Scientific Reports, опубликован на сайте Phys.org, пишет «Лента.ру».

Согласно реализуемому сценарию изменения климата, между 2050 годом и концом века глобальные средние температуры повысятся на три градуса Цельсия выше доиндустриальных значений, если не будут сокращены выбросы углерода. Аналогичная картина наблюдалась в середине плиоцена три миллиона лет назад, когда уровни углекислого газа в атмосфере составляли 400 частей на миллион, а температура поверхности моря в высоких широтах была выше на девять градусов в Северном и на четыре градуса в Южном полушарии.

Результаты моделирования предсказывают, что в этом случае произойдут заметные изменения в количестве летних осадков в субтропическом поясе по сравнению с доиндустриальными уровнями (1850-е годы XX века). В результате тропики и субтропики Южного полушария окажутся подвержены катастрофическим засухам.

Согласно отчету, опубликованному в июле Всемирной метеорологической организацией (ВМО), к 2024 году средняя глобальная температура может подняться более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, что намного раньше, чем предполагали ученые. В следующие пять лет различным регионам Земли грозят масштабные наводнения и засухи.