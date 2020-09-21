Американские ученые о сценарии распространения COVID-19 на ближайшие пять лет
Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Они считают, что сдержать ее может только формирование коллективного иммунитета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, передает РИА Новости.
Используя простые эпидемиологические модели, авторы оценили масштабы и сроки будущих эпизодов COVID-19 в ближайшие годы.
Исследователи из Принстонского университета рассмотрели различные сценарии — в зависимости от эффективности и продолжительности иммунного ответа на SARS-CoV-2, а также возможной реакции вируса на вакцины и нефармацевтические меры — закрытие предприятий и школ, ограничения передвижения или полная изоляция.
Авторы старались учесть в своих построениях все, что известно на сегодняшний день о природе инфекции, возможной степени ее тяжести, особенностях первичного и вторичного заражения, а также уровнях приобретенных иммунных ответов после естественной инфекции или вакцинирования.
Результаты показали, что ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса — сила и устойчивость естественного и особенно индуцированного вакцинами иммунитета. По мнению исследователей, вакцина, формирующая сильный и долгосрочный иммунный ответ, может существенным образом ограничить в будущем распространение инфекции.
"Большая часть обсуждений, связанных с развитием COVID-19, до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и физическое дистанцирование, — приводятся в пресс-релизе Принстонского университета слова первого автора статьи Чади Саад-Роя из Принстонского института интегративной геномики Льюиса-Сиглера. — В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры — ключевые, определяющие бремя заболевания. Однако по мере того, как мы смотрим в будущее, важнейшим фактором становится иммунитет".
Такие факторы, как возраст и наличие осложняющих хронических заболеваний, также в перспективе не будут играть решающей роли, равно как и частота случаев сверхраспространения.
"В конечном счете, мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины, — отмечает еще один автор исследования Кэролайн Вагнер, доцент кафедры биоинженерии из Университета Макгилла в Канаде, работавшая до этого в Принстонском университете. — Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим? Все это повлияет на динамику будущих вспышек".
Если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения, то, по мнению авторов, в среднесрочной перспективе можно ожидать более крупных и частых вспышек. Характер иммунного ответа также влияет на клинические исходы и количество тяжелых случаев.
Результаты показали, что во всех сценариях вакцина, вызывающая сильный иммунный ответ, способна существенно снизить количество случаев COVID-19 в будущем. Авторы отмечают, что даже вакцина, которая обеспечивает лишь частичную защиту, в случае широкого применения может заметно снизить распространение заболевания.