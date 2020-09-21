Американские ученые о сценарии распространения COVID-19 на ближайшие пять лет

Исследователи из Принстонского университета рассмотрели различные сценарии — в зависимости от эффективности и продолжительности иммунного ответа на SARS-CoV-2, а также возможной реакции вируса на вакцины и нефармацевтические меры — закрытие предприятий и школ, ограничения передвижения или полная изоляция.

Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Они считают, что сдержать ее может только формирование коллективного иммунитета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, передает РИА Новости.

Авторы старались учесть в своих построениях все, что известно на сегодняшний день о природе инфекции, возможной степени ее тяжести, особенностях первичного и вторичного заражения, а также уровнях приобретенных иммунных ответов после естественной инфекции или вакцинирования.

Результаты показали, что ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса — сила и устойчивость естественного и особенно индуцированного вакцинами иммунитета. По мнению исследователей, вакцина, формирующая сильный и долгосрочный иммунный ответ, может существенным образом ограничить в будущем распространение инфекции.

"Большая часть обсуждений, связанных с развитием COVID-19, до этого была сосредоточена на последствиях сезонных и нефармацевтических мер, таких как ношение масок и физическое дистанцирование, — приводятся в пресс-релизе Принстонского университета слова первого автора статьи Чади Саад-Роя из Принстонского института интегративной геномики Льюиса-Сиглера. — В краткосрочной перспективе и во время активной фазы пандемии эти меры — ключевые, определяющие бремя заболевания. Однако по мере того, как мы смотрим в будущее, важнейшим фактором становится иммунитет".

Такие факторы, как возраст и наличие осложняющих хронических заболеваний, также в перспективе не будут играть решающей роли, равно как и частота случаев сверхраспространения.

"В конечном счете, мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины, — отмечает еще один автор исследования Кэролайн Вагнер, доцент кафедры биоинженерии из Университета Макгилла в Канаде, работавшая до этого в Принстонском университете. — Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим? Все это повлияет на динамику будущих вспышек".

Если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения, то, по мнению авторов, в среднесрочной перспективе можно ожидать более крупных и частых вспышек. Характер иммунного ответа также влияет на клинические исходы и количество тяжелых случаев.

Результаты показали, что во всех сценариях вакцина, вызывающая сильный иммунный ответ, способна существенно снизить количество случаев COVID-19 в будущем. Авторы отмечают, что даже вакцина, которая обеспечивает лишь частичную защиту, в случае широкого применения может заметно снизить распространение заболевания.