В Беларуси омоновец отсудил у Nexta почти $1000

Поводом для разбирательства в суде стало то, что в июле Nexta сообщил о том, что минский омоновец Алексей Ковалев фигурирует в видеоролике, где он якобы запечатлен с проститутками.

«Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд. Правовую поддержку ему оказали оперативники подразделения собственной безопасности», — сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова

Как выяснил суд, на фотоснимках изображен не Ковалев, а другой мужчина, причем совершенно на него не похожий. Администратор канала теперь должен уплатить в пользу омоновца компенсацию за моральный вред в размере Br2,5 тыс. ($967), а также опровергнуть недостоверную информацию.

Сообщается, что омоновец хочет направить деньги на благотворительность.