Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном
Власти Армении готовы в любой момент возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
Он подчеркнул отсутствие альтернативы мирному процессу.
«Мы остаемся приверженными мирному урегулированию. Именно в рамках этой логики мы были и остаемся готовы к продолжению мирного процесса», - цитирует министра армянское издание «Панорама».
Мнацаканян напомнил, что последняя встреча с азербайджанской стороной прошла в январе, но, несмотря на это, по его словам, решимость Еревана относительно продолжения мирного переговорного процесса никогда не уменьшалась.
«Мы готовы сделать это (подготовиться к встрече с представителями Баку - ред.) очень быстро. Сейчас консультируемся, говорим с сопредседателями, работаем», - заявил Мнацаканян.