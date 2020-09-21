Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном

Он подчеркнул отсутствие альтернативы мирному процессу.

«Мы остаемся приверженными мирному урегулированию. Именно в рамках этой логики мы были и остаемся готовы к продолжению мирного процесса», - цитирует министра армянское издание «Панорама».

Мнацаканян напомнил, что последняя встреча с азербайджанской стороной прошла в январе, но, несмотря на это, по его словам, решимость Еревана относительно продолжения мирного переговорного процесса никогда не уменьшалась.

«Мы готовы сделать это (подготовиться к встрече с представителями Баку - ред.) очень быстро. Сейчас консультируемся, говорим с сопредседателями, работаем», - заявил Мнацаканян.