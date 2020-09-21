COVID-19 в США: десятки тысяч зараженных и сотни умерших за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось более чем на 52 тысячи. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировали 52 070 новых случаев COVID-19 и 356 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заболеванием.

Днем ранее эти показатели составляли 38 978 и 230 соответственно.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за все время медики выявили в США более 6,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и 199 886 летальных исходов. Выздоровели после заражения более 2,6 миллиона человек.

Во всем мире, сообщает университет, выявлено свыше 31 миллиона случаев заражения и более 965 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 21 миллиона человек.