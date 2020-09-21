За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. 113 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 378 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 36 949 пациентов вылечились, 578 пациентов скончались. Лечение 1 851 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.