В России разбился военный самолет
Самолет Су-30 разбился в Тверской области. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Экипаж самолета смог благополучно катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь.
Интерфаксу в пресс-службе Западного военного округа отметили, что самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет. "Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.