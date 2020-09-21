Британия вводит новые ограничения из-за коронавируса

В частности, пабы, бары и рестораны должны будут обслуживать посетителей исключительно за столиками, отметил Джонсон. Также все заведения должны закрываться в 22:00, после этого продолжать работу смогут только службы доставки.

Кроме того, вводятся штрафы для объектов торговли и туризма за нарушение правил по нераспространению COVID-19, при неоднократном нарушении их работа может быть прекращена.

При этом школы, колледжи и университеты Великобритании продолжат работу, подчеркнул премьер.

В конце марта в Великобритании был введен карантин, в рамках которого закрыли пабы, рестораны и торговые центры. Работали только продуктовые магазины. Британцы обязаны были находиться дома и выходить на улицу только в крайних случаях. В мае Джонсон обнародовал план выхода из карантина и объявил о постепенном снятии ограничений. Сейчас миллионы британцев по-прежнему находятся под действием тех или иных ограничений, связанных с пандемией, пишет Reuters.