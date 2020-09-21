Оппозиция призвала народ на улицы: «Пашинян провалился везде»

Митинг оппозиции пройдет 8 октября на площади Свободы в Ереване. Организаторы акции отмечают, что жители Армении недовольны работой правительства. С момента прихода к власти в 2018 году команда Пашиняна не только не искоренила тотальную коррупцию в стране, но и сама стала частью преступных схем.

«Общенациональное движение весной 2018 года создало качественно новые возможности для развития страны. В обществе сформировались справедливые ожидания, в частности, оставить в прошлом порочные явления, установить в стране справедливость и гарантировать более благополучное будущее. За последние два года ожидания общественности не оправдались. Власть провалилась везде. Под угрозу поставлено развитие страны. Правящая политическая сила доказала неспособность противостоять вызовам нашей государственности», - говорится в заявлении.

По этой причине объединение оппозиционных партий считает неизбежным «формирование национальной власти нового качества».