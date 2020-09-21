СГБ о провокации армянских спецслужб в соцсетях

Одновременно с активизацией военных провокаций на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск противник, используя вымышленные азербайджанские имена и азербайджанский язык в профилях социальных сетей, проводит постоянную деятельность в целях вызвать напряженность и панику среди населения прифронтовых районов, а также для того, чтобы собрать информацию о деятельности наших Вооруженных сил, их оперативных намерениях и передвижениях, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт СГБ Азербайджана.

В связи с этим Служба государственной безопасности призывает граждан Азербайджана проявлять бдительность, не поддаваться на провокации противника, не распространять информацию, которая составляет военную тайну и может нанести ущерб боеспособности нашей армии и безопасности местного населения.

СГБ рекомендует не реагировать на обращения к гражданам с анонимных профилей, не реагировать на распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию и не распространять эту информацию среди своих родственников и знакомых. В связи с ситуацией на фронте надо ссылаться только на официальную информацию государственных органов.

СГБ просит граждан сообщать о фейковых именах и разведывательно-провокационных обращениях посредством официальной страницы СГБ (www.dtx.gov.az), телефонных номеров +99412 405 99 99 и +99412 1656, страниц СГБ в соцсетях (https://www.facebook.com/DTXAzerbaijan, https://www.instagram.com/azerbaijandtx и https://twitter.com/DTX_Azerbaijan), номеров WhatsApp и Telegram (+994 77 405 99 99).

«Не будем забывать, что любое безответственное поведение подвергает риску жизнь и здоровье наших военнослужащих и гражданских лиц», - говорится в сообщении.