Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление

Выступая перед комиссией по условно-досрочному освобождению, мужчина извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно и заявил, что его поступок был "подлым и довольно жутким".

Он отметил, что убил Леннона не из-за того, что считал его плохим человеком.

"Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", - рассказал заключенный.

В конце своей речи Чемпен заявил, что заслуживает смертной казни.

В 1980 году Марк Чепмен пять раз выстрелил Леннону в спину, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут культовый музыкант умер от потери крови. Преступник не пытался сбежать — полиция застала его читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.

Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. В августе мужчине в 11-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.