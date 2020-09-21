Турция и Греция обсудили разногласия в Средиземноморье

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник завершилась пятая встреча военных делегаций Турции и Греции. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Очередная встреча состоится на будущей неделе.

Переговоры носят рабочий характер и направлены на согласование «мер разъединения» военных сил для недопущения инцидентов в восточной части Средиземного моря.

Решение о начале диалога между Анкарой и Афинами в связи с напряженностью в восточной части Средиземного моря было принято в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсека НАТО Йенса Столтенберга.