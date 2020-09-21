Жириновский спрогнозировал срок распада США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что США к его 100-летию распадутся и перестанут существовать как государство. Прогноз либерал-демократа приводит РИА Новости во вторник, 22 сентября.

«Страна-барахолка, страна-«черкизон», которой осталось жить максимум 15-20 лет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США», - сказал он.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы украла идею гиперзвуковой ракеты, Жириновский призвал американского лидера изучить историю изобретений, где все делалось руками евреев, немцев и русских.

«Американцы ни на что не способны — это ковбои, пепси-кола, виски, пистолет. И все. Поэтому никто ничего не крадет. Это вы крадете у всего мира достижения. Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет», - подчеркнул он.