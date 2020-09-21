Заместитель Сержа Саргсяна: «Ильхам Алиев сорвал маску с Никола Пашиняна»

Никол Пашинян должен ответить. Должна быть создана следственная комиссия, нужно понять, что произошло в тот период, когда Никол Пашинян уже занимал пост премьер-министра. Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева срывают маску с Никола Пашиняна, говорится в заявлении заместителя председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

По словам Армена Ашотяна, последние события вокруг Карабаха вызывают большую обеспокоенность. Политик считает, что армянской общественности ни к чему выслушивать абсурдные лекции Никола Пашиняна.

Ашотян считает, что нынешняя карабахская стратегия армянского правительства увеличивает риск возобновления боевых действий.