Депутат Наира Зограбян: «Новая война в Карабахе будет губительна для Армении»

Война в Карабах е будет губительна для Армении. Как сообщает haqqin.az, об этом «Вестнику Кавказа» сказала генеральный секретарь партии «Процветающая Армения», депутат парламента Наира Зограбян, отвечая на вопрос, как в Армении относятся к возможности возобновления полномасштабной войны с Азербайджаном.

«Мы будем молиться, чтобы этого не было, потому что считаем, что вопрос должен решаться мирными переговорами. Конечно, когда встает вопрос Нагорного Карабаха, мы всегда стараемся быть на одной стороне с властями, проявлять солидарность, но я думаю, что необходимо не допустить эскалации ситуации, в том числе при помощи международного сообщества, Минской группы ОБСЕ. Война будет для нас губительна. Каждая смерть – это горе, каждая смерть отдаляет нас на шаг от мирного переговорного процесса», - сказала Наира Зограбян.

Она заявила, что нынешняя власть Армении завела в тупик переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту.

«Мы считаем, что нынешняя власть завела в тупик переговорный процесс по Карабаху. У нее нет ни механизмов, ни действий, ни даже видения урегулирования конфликта, что вредит нормальному мирному процессу. Мы не видим никаких шагов со стороны властей. В свое время было достигнуто немало, Минская группа ОБСЕ дала добро на петербургские договоренности 2016 года. А что теперь? Мы требуем от властей, чтобы они были откровенны и с политическими силами Армении, и с народом, но ясности политики по Нагорному Карабаху мы не видим», - сказала она.

Наира Зограбян отметила, что это сейчас наслаивается на все обилие социально-экономических проблем, влияющих на жизнь людей.

Она считает, что абсолютное большинство народа Армении не понимает, какую политику ведет по Нагорному Карабаху нынешняя власть.