Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь Китай к ответственности за его действия, связанные с COVID-19. Об этом он заявил на выступлении перед Генассамблеей ООН, видеотрансляция опубликована на YouTube-канале организации.

«Сначала китайское правительство и ООН — которую, в сущности, и контролирует Пекин — ошибочно утверждали, что коронавирус не передается от одного человека к другому. Потом они так же ошибочно говорили, что вирус не передается от бессимптомных носителей», — заявил американский лидер.

По его мнению, именно за это Китай стоит привлечь к ответственности. Трамп также пообещал распространить вакцину от заболевания и тем самым «победить вирус».

Помимо этого, президент США призвал ООН быть эффективнее: например, «сосредоточиться на реальных проблемах мира», таких как терроризм, угнетение женщин, принудительный труд, незаконный оборот наркотиков. Среди других проблем Трамп отметил торговлю людьми и секс-торговлю, а также преследование религиозных и этнических меньшинств.