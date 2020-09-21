Хафка с Арда Тураном в Баку вспомнили старые времена

Встреча состоялась в отеле Fairmont, где проживала турецкая команда, прибывшая в Азербайджан на матч Лиги Европы с «Нефтчи».

Арда Туран выступал за «Атлетико» в те времена, когда мадридский клуб сотрудничал с «Бакы», а Азербайджан был его титульным спонсором. Тогда на футболках игроков «Атлетико» красовалась надпись Land of fire Azerbaijan.

В рамках партнерских отношений между клубами Арда Туран несколько раз бывал в Баку. На этот раз встреча старых друзей длилась около получаса. Хафиз Мамедов и Арда Туран вспомнили былые времена, делились впечатлениями из прошлого.

После встречи футболист «Галатасарая» сказал следующее: «Я долгие годы знаком с Хафизом Мамедовым. Он нам очень дорог. Мы подружились в период сотрудничества между «Бакы» и «Атлетико». Он всегда оказывал мне особую поддержку и заботу. Я знаю, что Хафиз Мамедов сделал немало не только для азербайджанского футбола, но и для страны. Достаточно вспомнить бренд Land fire of Azerbaijan. Увидеть его вновь было очень приятно. Я рад нашей встрече. В последние годы мне не удавалось приехать в Баку, но мы постоянно держим связь как с самим Хафизом Мамедовым, так и с его сыновьями».