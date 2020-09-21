США расширили санкции по Венесуэле

США расширили санкции против Венесуэлы, внеся пятерых граждан страны в санкционные списки. Об этом сообщает американский Минфин.

Санкции вводятся в отношении временного председателя правящей партии Венесуэлы Мигеля Антонио Хосе Поненте Парра, его коллег Гильермо Антонио Люсес Осорио, Хосе Бернабе Гутьеррес Парра, Хаим Хосе Букаран Парагуан и Уильямса Хосе Бенавидеса Рондона.

«Эти люди, в том числе поддерживающие Мадуро члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, действовали как часть более широкой схемы по манипулированию парламентскими выборами», — говорится в сообщении.

21 сентября США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, «почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН».