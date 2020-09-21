«Нам нужны реформы»: Меркель предложила кардинально реформировать ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Организация Объединенных Наций нуждается в реформе для дальнейшего развития и поиска ответов на современные вызовы. По ее словам, Совет Безопасности ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов.

«Нам нужны реформы. ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века. Германия готова, как и прежде, брать на себя ответственность, в том числе в расширенном Совете Безопасности», — приводит Коммерсант слова Меркель, произнесенные в видеообращении к Генассамблее ООН.

Меркель заявила, что эффективность ООН зависит от степени единства членов организации. Она напомнила, что часто важные решения блокируются в Совбезе ООН, и призвала «сделать все, чтобы найти общие и действенные ответы» на ситуации в Ливии и Сирии.

Отметим, что право вето имеют пять постоянных членов Совбеза ООН - Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Всего в Совбез входят 15 стран-членов.