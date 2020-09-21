Президент Израиля попросил сократить ему зарплату
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к правительству с просьбой распространить решение о сокращении на 10% зарплаты министров и депутатов Кнессета также на зарплату президента Израиля. Об этом пишет NEWSru.co.il.
Отмечается, что предложение министра финансов Исраэля Каца сократить на 10% зарплаты министров и депутатов Кнессета было утверждено правительством 21 сентября.
В ходе обсуждения министр внутренних дел Арье Дери предлагал сократить зарплаты не на 10, а на 20% и распространить это решение на всех высокооплачиваемых сотрудников госсектора. Министр транспорта Мири Регев предлагала также сократить зарплаты судей.