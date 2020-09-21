Трамп: через девять секунд после нашей победы Иран нам позвонит

«Когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят — и это будет Иран, желающий заключить сделку», — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Дейтон, штат Огайо, заявил, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре Иран в максимально короткий срок пойдет на подписание соглашения о ядерном оружии. Об этом пишет РБК.

По словам президента, действующая администрация США хочет, чтобы Иран заключил эту сделку. Он подчеркнул, что Вашингтон желает Тегерану всего только самого хорошего и хочет, чтобы эта страна была сильной.

«Но они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто», — считает Трамп.

Американский лидер рассказал, что дал своим подчиненным распоряжение пока не вести переговоры с иранской стороной на предмет подписания этого соглашения. «Они хотят подождать», — заключил Трамп.

Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Россией, США, Китаем, Францией, ФРГ и Великобританией в 2015 году. Сделка предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций западных стран и Совета Безопасности ООН. США вышли из этого соглашения в мае 2018 года, после чего Вашингтон восстановил ряд санкций против Ирана.