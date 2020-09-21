Расширены полномочия Министерства энергетики распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана №462 от 21 октября 2004 года об утверждении Государственной программы по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане.
Согласно распоряжению, координатором мер, предусмотренных в Государственной программе по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, определено Министерство энергетики Азербайджана.
Ранее координатором мер, предусмотренных в Госпрограмме, было Государственное агентство Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.