Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение президента Азербайджана №462 от 21 октября 2004 года об утверждении Государственной программы по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Согласно распоряжению, координатором мер, предусмотренных в Государственной программе по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане, определено Министерство энергетики Азербайджана.

Ранее координатором мер, предусмотренных в Госпрограмме, было Государственное агентство Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.