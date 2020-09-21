Россия выдала Армении дезертира Гаспаряна

Дезертировавшего в 2013 году гражданина Армении экстрадировали из Москвы на родину, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российской столицы.

«Из Российской Федерации в Республику Армения экстрадирован 36-летний гражданин названного государства Зоро Гаспярян. С 2013 года он разыскивался правоохранительными органами своей страны для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 362 («Дезертирство») Уголовного кодекса Республики Армения», - сказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, Гаспарян, проходя военную службу по контракту, 13 февраля 2013 года без уважительных причин самовольно оставил место службы и выехал за пределы Армении. В мае 2020 года находившегося в межгосударственном розыске мужчину задержали на территории Москвы.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам экстрадиционной проверки Генпрокуратура РФ приняла решение о выдаче Гаспаряна.