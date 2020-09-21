Валентина Матвиенко: Азербайджан для России был и остается стратегическим партнером

Азербайджан для России был и остается стратегическим партнером, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Об этом сообщает АзерТАдж.

«Межпарламентское взаимодействие, безусловно, играет очень важную роль в выстраивании межгосударственных отношений. Мы очень ждали ваш визит и придаем ему очень большое значение. Я считаю, что это очень хорошая возможность, чтобы в рамках парламентского диалога сверить часы по двусторонней повестке дня, обсудить волнующие вопросы по международным проблемам, обменяться мнениями и планами, перспективами дальнейшего развития нашего межпарламентского сотрудничества», - заявила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также напомнила о своем визите в Азербайджан в апреле прошлого года, когда она была награждена орденом «Достлуг»: «Хотела бы поблагодарить за очень теплый прием, за оказанное нам гостеприимство и за ту особую награду, которая была мне вручена. Прошу вас передать привет глубокоуважаемому Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханым, с которой мы поддерживаем не только деловые, но и хорошие человеческие отношения».