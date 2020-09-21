Bloomberg: Китай побеждает в торговой войне с США

Браун уверен, что Китай умудрился перехитрить Трампа практически на каждом шагу на протяжении всей мировой торговой войны, которая началась вскоре после того, как политик вступил в должность.

Китаю удается побеждать в торговой войне с США и с президентом Дональдом Трампом. С таким мнением выступил эксперт Bloomberg Эндрю Браун, пишет Газета.ру.

Так, профицит торгового баланса Китая с США вырос почти на 25% с начала президентства Трампа, превысив $300 млрд. Нельзя не обратить внимание на ВВП Китая, увеличившийся на 3,2% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Притом американская экономика сократилась на 32,9% в годовом выражении.

Помимо прочего, юань укрепляется уже восемь недель подряд, что является самым продолжительным периодом роста валюты с февраля 2018 года. Доллар в последнее время стал ослабевать.

За всем этим скрываются и более глубокие промышленные тенденции, которые снова работают в пользу Китая, помогая ему увеличить долю на мировом рынке после карантина, введенного из-за COVID-19. В частности, страна в Восточной Азии стала чаще поставлять различное оборудование (например, высокотехнологичные туннельные бурильные машины, гидравлические клапаны и насосы), хотя ранее в мире доминировали немецкие производители.

«Это лишь вопрос времени, когда китайские фирмы станут №1 в мире», — сказал Ульрих Акерманн, управляющий директор по внешней торговле Немецкой ассоциации машиностроения VDMA.

Несмотря на все усилия главы США «развести» американскую и китайскую экономики, суммарный результат показывает, что Китай становится более самодостаточным.