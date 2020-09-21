Икрам Нур, автор haqqin.az 20:34

Без малого месяц прошел с того момента, как было объявлено о нормализации отношений между ОАЭ и Государством Израиль, к которому вскоре присоединился Бахрейн. Как идет этот процесс, и как себя чувствует новорожденный «Союз умеренных», долгожданное и желанное дитя американо-арабо-израильской дипломатии? Сразу необходимо отметить, что, как и в случае с другими инициативами Трампа по арабо-израильской тематике – перенос столицы Израиля в Иерусалим, признание права еврейского государства на аннексию части палестинских территорий – мир не перевернулся. И вопреки прогнозам оголтелых критиков американского президента Ближний Восток не вспыхнул негодованием и не скатился в кровавый хаос из-за действий поборников «арабской солидарности». Более того, пресловутая арабская улица достаточно нейтрально отнеслась к тому, что палестинцев с их проблемами выкинули на обочину мировой повестки, да там и оставили прозябать.

Палестинская элита в отчаянии сотрясает кулаками, грозится и оскорбляет – но стремительно пролетающие мимо роскошные авто арабских шейхов, эмиров и принцев на эти беснования на обочине внимание обращают не больше, чем на рекламу в телеящике – ничего интересного, да и недосуг отвлекаться, есть дела более важные. В частности, участие в разделе тех преференций, которые посыпались на Эмираты после подписания соглашения о нормализации. Сейчас уже совершенно точно известно, что F-35, эту гордость американского авиапрома, Абу-Даби все-таки получит. Беньямин «Неистовый» Нетаньяху, правда, тут же по привычке прикинулся самым неинформированным на Ближнем Востоке человеком – знать ничего про авиационную часть сделки не знаю, только никто ему уже не верит. И завидуют Эмиратам – вот из ничего и такой подарок. Причем не единственный - на днях стало известно, что ОАЭ договорились с США о поставке новейших дронов (MQ-9). Конечно, ранее Эмираты полностью были укомплектованы дронами из Китая, которые сослужили им добрую службу во всех последних региональных конфликтах. Одним из главных их преимуществ по отношению к американским является цена (китайский CH-4 стоит $4 миллиона, тогда как американский MQ-9 в 4 (!) раза больше) и относительная простота использования. Но, как мы помним, скупой платит дважды, поэтому по техническим характеристикам новейшие американские на порядок сильнее (выше высота полёта, маневреннее, «умная начинка») – и Абу-Даби для себя предпочитает именно их. А для конфликтов в Йемене и Ливии и воюющих там за интересы Эмиратов наемников - за глаза хватит и экспортного варианта китайских образцов БПЛА.

Более того, буквально в последние дни пришла информация о том, что наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайд ведет переговоры с американским командованием о перемещении дислоцированных на турецкой базе «Инджирлик» сил в свою страну. Время для достижения таких договоренностей кронпринц выбрал идеально: благожелательность США после заключения «Авраамовых соглашений» к ОАЭ просто ключом бьет, а с Турцией у американского истеблишмента вновь напряженность из-за обострения ситуации в Восточном Средиземноморье, в котором Вашингтон винит Анкару. А в Бахрейне всерьез готовятся к возможным выступлениям против «Союза умеренных». И на всякий случай местный муххабарат «раскрыл» террористическую организацию с громким и много говорящим названием – «Батальоны Касема Сулеймани». В официальных пресс-релизах по этому поводу сообщается, что планировалось проведение терактов против военных объектов в Бахрейне и теракт против некоей «иностранной делегации», по всей видимости, из Израиля. Всего задержано 9 человек, еще девять подозреваемых по какому-то совпадению уже год как проживают в Иране. Насколько реальна эта террористическая группировка – сказать сложно, но вот то, что задержанные дадут какие угодно показания об «иранском заговоре» - сомневаться не приходится. Как и в том, что к нему будут притянуты и наиболее видные бахрейнские оппозиционеры, негативно и безо всякой восторженности относящиеся к договору с Израилем правящего семейства аль Халифа. Словом, почва для жесткого разгона любых демонстраций и ареста политических лидеров в стране подготовлена, так, на всякий случай, в целях профилактики и устрашения несогласных. Ну а инициаторы создания «Союза умеренных» продолжают уговаривать возможных кандидатов на вступление в него. С Оманом и Марокко пока переговоры идут, а вот с Суданом уже пошел вполне конкретный торг по «цене вопроса». Источники в регионе сообщают, что в ближайшее время состоится встреча представителей США, ОАЭ Судана - на полях визита главы военного переходного совета Абдель Фаттаха аль-аль-Бурхана в ОАЭ. Причем Судан готов через несколько дней объявить о готовности подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем.

Правда, в том случае, если американцы и Эмираты выделят $3 млрд в виде гуманитарной помощи и прямой бюджетной помощи для преодоления экономического кризиса. И будут делать так в следующие три года. Собственно, ничего чрезмерного и не просят, все-таки не F-35 для себя хотят. Вот Гондурас, к примеру, попросил у США за перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим ровно один миллиард долларов. Получил, правда, в три раза меньше – но все равно согласился. Думаю, и с Суданом проблем не будет. А вот Катар и Алжир, вполне серьезные игроки в регионе, от вступления в Союз умеренных отказались наотрез. Так, президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна не будет заключать с Израилем никаких соглашений, поскольку «Палестинский вопрос для нас священен, это мать всех прочих проблем, и решить этот вопрос можно только созданием государства Палестина в границах 1967 года со столицей в святом Иерусалиме», - завил он. С Катаром все несколько сложнее. О возможности нормализации отношений Дохи и Тель-Авива под патронажем Вашингтона говорят много, но какой-либо доказательной базы под это не приводят. Да и Доха, несмотря на весьма лестную для нее инициативу Вашингтона присвоить Катару статус «главный союзник вне НАТО» - который позволит «малой державе» получать определённые преференции в области ВТС и обеспечения безопасности – демонстрирует холодную сдержанность во всем, что касается «Союза умеренных».